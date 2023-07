Eni SpA: Potenzial von +25,00% mit Kursziel bei 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Eni SpA eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg um +0,39%. Insgesamt ergibt sich über fünf Handelstage hinweg ein Anstieg von +5,63%, was auf Optimismus am Markt schließen lässt.

Laut Meinung der Bankanalysten hat die Aktie noch Potenzial nach oben. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 16,83 EUR – eine Steigerungsmöglichkeit von +25,00% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen insgesamt 20 Analysten die Eni SpA-Aktie zum Kauf oder Halten. Lediglich einer ist skeptisch und rät zum Verkauf. Mit einem Guru-Rating von 3,90 bleibt das Bild weiterhin positiv für den Ölkonzern.

Zusammenfassend liegt der Anteil der optimistischen Analysten aktuell bei +64,52%.