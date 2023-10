Eni SpA: Potenzial von +16,08% - Kursziel 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Eni SpA Aktie wird derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 16,83 EUR mit einem Potenzial von +16,08%. Die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt verzeichnete jedoch einen Rückgang um -1,56%, was zu einer negativen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen führte (-5,98%). Diese Tendenz könnte auf eine pessimistische Stimmung im Markt zurückzuführen sein.

• Am 04.10.2023: Eni SpA zeigt negative Performance (-1,56%)

• Mittelfristiges Kursziel: 16,83 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,90

Aktuell sprechen sich acht Analysten für einen Kauf und zwölf für ein optimistisches „Kaufen“ aus. Elf Experten geben das Rating “Halten” und sind damit weitgehend neutral eingestellt. Der Anteil positiver Einschätzungen liegt somit bei +64,52%.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl die jüngsten...