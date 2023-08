Eni SpA: Potenzial von +15,63% - Kursziel bei 16,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Aktie von Eni SpA konnte gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,17% verzeichnen und hat somit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,32%. Die Stimmung ist aktuell überwiegend positiv.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 16,32 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies den Investoren ein Potenzial von +15,63%. Allerdings gibt es unter den Analysten unterschiedliche Meinungen zu dieser Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 8 Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während weitere 12 Experten optimistisch mit einem “Kauf” bewerten. Ein Großteil – nämlich 12 – positioniert sich neutral mit einer Bewertung als “halten”. Insgesamt sind also noch immer +62,50% der Analysten optimistisch gestimmt.

Zu guter Letzt sei das Guru-Rating...