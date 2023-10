Eni SpA: Potenzial von +14,96% - Kursziel 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Eni SpA Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 16,83 EUR und bietet somit ein Potenzial von +14,96%.

• Eni SpA: Steigerung um +1,39% am 06.10.2023

• Guru-Rating für Eni SpA bleibt stabil bei 3,90

Der gestrige Handelstag brachte eine positive Entwicklung für die Aktie der italienischen Energiegesellschaft mit einer Steigerung um +1,39%. Allerdings verzeichnete die Aktie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Rückgang von -1,74%, was auf pessimistische Stimmungen am Markt hindeutet.

Aktuell empfehlen acht Bankanalysten einen Kauf der Eni-SpA-Aktie und zwölf weitere bewerten diese positiv als “Kauf”. Elf Experten halten das Papier neutral (“halten”). Die optimistischen Stimmen haben damit mit einem Anteil von über 64% weiterhin deutlich die Oberhand.

Das...