Eni SpA: Potenzial für Kursgewinne - 16,83 EUR das Ziel

Die Aktie von Eni SpA zeigt eine positive Entwicklung am Finanzmarkt und hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,71% erzielt. Gemäß der durchschnittlichen Meinung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 16,83 EUR.

• Eni SpA legte am gestrigen Tag um +0,44% zu

• Das Kurspotenzial beträgt +15,26%

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,87 unverändert

Aktuell sprechen 8 Analysten eine klare Kaufempfehlung aus und weitere 11 Experten bewerten die Aktie optimistisch als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhält sie von insgesamt 12 Analysten. Der Anteil der positiv eingestellten Experten beläuft sich damit auf +61,29%.

Das bestätigt auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches bereits zuvor auf einem hohen Niveau lag. Die jüngste positive Kurstendenz lässt somit weiterhin Raum für potentielle...