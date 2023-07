Eni SpA: Potenzial für Kursanstieg von 22,76% auf Kursziel von 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Aktie von Eni SpA erlitt am gestrigen Tag einen leichten Abschwung um -0,71%. Die Gesamtentwicklung in den letzten fünf Handelstagen beläuft sich jedoch auf +2,08%, was ein relativ optimistisches Bild zeichnet.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und setzen das mittelfristige Kursziel bei 16,83 EUR an. Dies entspricht einem Potenzial für Anleger von +22,76%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen insgesamt 20 Analysten die Eni SpA-Aktie zum Kauf oder Halten. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung liegt dabei bei +64,52%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.90.

Zusammengefasst:

• Eni SpA verzeichnete gestern eine negative Entwicklung um -0.71%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut...