Eni SpA: Potenzial für +33,65% Kursanstieg - Zielkurs bei 17,34 EUR

Die Aktie von Eni SpA wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +33,65%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 17,34 EUR.

• Am 04.05.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,49%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 3.97

• Die Einschätzung der Analysten ist überwiegend optimistisch mit einem Anteil von 67,65%

In den vergangenen fünf Handelstagen gab es eine negative Entwicklung der Eni SpA-Aktie um -3,77%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweisen könnte.

Allerdings bleiben zehn Bankanalysten weiterhin zuversichtlich und empfehlen den Kauf der Aktie.

Weitere dreizehn Experten bewerten das Unternehmen ebenfalls positiv mit dem Rating “Kauf”.

Elf weitere Analysten sehen die Aktie als neutral an und geben die Bewertung...