Eni SpA: Potenzial für 23,22% Kursanstieg - Kursziel bei 16,83 EUR

Die Aktie von Eni SpA verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,52%. In der letzten Handelswoche lag das Ergebnis bei einem Minus von -1,09%, was den Markteinfluss in dieser Hinsicht pessimistisch erscheinen lässt.

Das mittelfristige Kursziel von Eni SpA liegt aktuell bei 16,83 EUR. Diese Meinung teilen die meisten Bankanalysten und somit eröffnet sich für Investoren ein potenzieller Anstieg um +23,22%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht. Trotzdem halten immerhin +64,52% der Experten die Aktie weiterhin für einen Kauf oder zumindest noch optimistisch.

Zum Schluss ergänzt das Guru-Rating diese positive Einschätzung durch seine bewährte Trend-Indikation. Das Rating bleibt unverändert auf einem positiven Level mit einer Bewertung von 3,90.