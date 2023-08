Eni SpA: Potenzial für +16,79% auf 16,32 EUR Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Aktie von Eni SpA hat am Vortag an der Börse einen Anstieg von +0,32% verzeichnet. Die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage ergibt jedoch ein Gesamtergebnis von -1,08%, was auf eine momentane Pessimismus am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 16,32 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +16,79%. Allerdings sehen nicht alle Analysten diese Einschätzung so positiv wie ihre Kollegen und weisen darauf hin, dass die jüngste schwache Entwicklung den Trend beeinflusst haben könnte.

Aktuell empfehlen insgesamt 32 Experten die Eni SpA-Aktie zu beobachten oder zu kaufen. Hierbei bewerten acht Analysten sie als “starkes Kaufsignal”, während zwölf weitere das Rating “Kauf” vergeben haben. Eine neutrale Bewertung geben zwölf Experten ab.

Zuletzt lag das Guru-Rating auf dem Niveau des...