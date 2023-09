Eni SpA: Kursziel liegt bei 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Eni SpA-Aktie ist derzeit laut Analysten unterbewertet und hat ein Potenzial von +9,14% zum aktuellen Kurs.

• Die Aktie legte am 28.09.2023 um +0,31% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 16,83 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3,87

Am gestrigen Handelstag konnte die Eni SpA-Aktie einen positiven Trend aufweisen und stieg um +0,31%, was sich in den letzten fünf Handelstagen auf eine Summe von +1,19% beläuft. Der Markt zeigt sich aktuell optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten in etwa 16,83 EUR. Damit eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +9,14%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach dem jüngsten Aufwärtstrend der Aktie.

Aktuell sprechen acht Analysten eine Kaufempfehlung aus und elf weitere bewerten die Eni SpA als “Kauf”....