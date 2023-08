Eni SpA: Kursziel bei 16,32 EUR - Analysten sehen Potenzial von +16%

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Am 11.08.2023 notierte die Eni SpA Aktie an der Börse mit einem Minus von -0,55%. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen Anstieg von +2,71%, was auf eine optimistische Marktstimmung schließen lässt.

Die aktuelle Bewertung des Unternehmens durch Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 16,32 EUR für die Eni SpA Aktie. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, eröffnet sich Investoren damit ein Potenzial in Höhe von +16,17%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und es gibt auch kritischere Stimmen.

Aktuell empfehlen acht Analysten die Eni SpA Aktie als starken Kauf und zwölf weitere bewerten sie positiv mit “Kauf”. Zwölf Experten hingegen halten das Papier für neutral (“halten”). Der Anteil der Optimisten liegt somit insgesamt bei +62,50%.

Das Guru-Rating zeigt...