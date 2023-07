Eni SpA: Kurspotenzial von +25,19% - aktuelles Kursziel bei 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Eni SpA hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,99% verbucht und erreicht damit eine Steigerung auf +5,48% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Analysten sind optimistisch gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel von Eni SpA liegt bei 16,83 EUR. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 13,45 EUR ergibt sich ein Kurspotenzial von satten +25,19%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Derzeit befürworten neun Analysten einen starken Kauf der Aktie und weitere 13 Experten empfehlen sie zum Kauf. Elf Experten haben das Rating “halten” vergeben und somit zeigt sich insgesamt eine positive Haltung gegenüber der Eni SpA-Aktie mit einem Anteil an Optimisten unter ihnen von beeindruckenden +66,67%.

