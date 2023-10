Eni SpA: Kurspotential von +12,41% auf 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Aktie von Eni SpA verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Wachstum von +2,27%, was sich in einer positiven Entwicklung der vergangenen fünf Handelstage um +1,66% wiederspiegelt. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt aktuell relativ optimistisch ist.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 16,83 EUR und eröffnen Anlegern damit ein Potential von +12,41%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend. Von den insgesamt 31 Experten sagen 8 Analysten “Starker Kauf”, während weitere 12 die Aktie als “Kauf” bewerten. Die Mehrheit von 11 Experten gibt das Rating “Halten” an. Der Anteil der noch optimistischen Analysten liegt damit bei einem Wert von +64,52%.

Das bewährte Trend-Indikator Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von...