Eni SpA: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von 23,22%

Gestern hat Eni SpA an der Börse eine negative Entwicklung von -0,52% verzeichnet und in den letzten fünf Tagen insgesamt -1,09%. Dies spiegelt sich auch in der Stimmung am Markt wider. Laut Analysten ist die Aktie jedoch unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für Eni SpA liegt bei 16,83 EUR. Wenn dies zutrifft, bietet das Unternehmen aktuell ein Potenzial für Investoren von +23,22%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Von 31 Experten raten acht zum Kauf und zwölf zum optimistischen Kauf der Aktie. Elf weitere bewerten sie neutral als “halten”. Insgesamt sind somit +64,52% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Zusätzlich bewerten die Guru-Ratings die Aktie positiv im Vergleich zu vorherigen Einschätzungen mit einem Wert von 3,90.