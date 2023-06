Eni SpA: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Aktie von Eni SpA hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag um +0,74% zugelegt. Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie ist derzeit unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 16,83 EUR – was einem Kurspotenzial von +28,67% entspricht.

Trotz des positiven Trends teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von insgesamt 33 Analysten bewerten neun die Aktie als starken Kauf und weitere dreizehn setzen auf “Kauf”. Elf Experten halten sich weitgehend neutral.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,94 konstant. Zusammengefasst lässt sich sagen: Auch wenn es einige skeptische Stimmen gibt,

sehen die meisten Analysten große...