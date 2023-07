Eni SpA: Analysten sehen ein Kursziel von 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Aktie von Eni SpA hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung (+0,74%) verzeichnet und zeigt damit in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um +2,60%. Die Bankanalysten sind sich einig: die Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird bei 16,83 EUR gesehen – was einem Potenzial von +23,39% entspricht.

• Eni SpA legte am 21.07.2023 um +0,74% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 16,83 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,90

Aktuell empfehlen acht Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während zwölf Experten optimistisch auf die Eni SpA blicken und sie als “Kauf” bewerten. Elf weitere Experten halten das Papier für neutral (“halten”). Somit sind insgesamt +64,52% der Analysten optimistisch gestimmt.

Abschließend lässt sich sagen: das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...