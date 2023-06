Eni SpA: Analysten sehen Kursziel bei 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Am gestrigen Tag stieg die Aktie von Eni SpA um +1,01%. In der vergangenen Handelswoche betrug die Entwicklung -0,92%. Die Stimmung am Markt scheint neutral.

Das mittelfristige Kursziel für Eni SpA liegt momentan bei 16,83 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +29,86% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit.

Dennoch empfehlen neun Experten den Kauf der Aktie und weitere 13 bewerten sie als “Kauf”. Elf Analysten stehen der Aktie neutral gegenüber (“halten”). Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,94 gleichbleibend positiv.

Insgesamt raten also ca. zwei Drittel aller Analysten zum Kauf oder halten an ihren Positionen fest.