Eni SpA: Analysten sehen Kurspotenzial von +25,35% - Ziel bei 16,83 EUR

Trotz des gestrigen Rückgangs um -1,42% bleibt die Stimmung an der Börse für Eni SpA optimistisch. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Plus von +2,33% verzeichnet werden.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Eni SpA bei 16,83 EUR und damit knapp +25,35% über dem aktuellen Kurs. Von insgesamt 31 Analysten empfehlen 20 einen Kauf der Aktie oder halten sie zumindest in ihrem Portfolio.

Das Trend-Indikator “Guru-Rating” hat eine unveränderte Bewertung von 3,90 erhalten. Die positiven Aussichten lassen sich somit bestätigen.