Eni SpA: Analysten sehen Kurspotenzial von 25,13% - Kursziel bei 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Aktie von Eni SpA verbuchte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,82%. In den letzten fünf Handelstagen liegt das Plus bei +0,78%, was auf eine relative Marktneutralität hindeutet. Doch wie bewerten die Bankanalysten die Lage?

Aktuell wird ein mittelfristiges Kursziel von durchschnittlich 16,83 EUR pro Aktie prognostiziert. Sollte sich dieser Wert bewahrheiten, würde das Unternehmen Investoren ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +25,13% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Entwicklung des Trends.

Insgesamt haben zehn Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen und weitere 13 Experten raten zum Kauf mit einer optimistischen Haltung. Elf weitere Fachleute positionieren sich eher neutral und befürworten “Halten”. Der Anteil der optimistisch eingestellten...