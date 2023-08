Eni SpA: Analysten sehen Kurspotenzial von +15,30% - Kursziel bei 16,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Aktie von Eni SpA konnte gestern am Finanzmarkt um +0,18% zulegen und verzeichnet somit in der vergangenen Handelswoche einen Zuwachs von insgesamt +0,45%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist neutral.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel für Eni SpA liegt bei 16,32 EUR und würde somit ein Kurspotenzial in Höhe von +15,30% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Von insgesamt 32 befragten Bankanalysten empfehlen jedoch immerhin 20 die Aktie als Kauf oder starkem Kauf. Eine neutrale Bewertung erhält das Unternehmen von weiteren zwölf Experten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,88 unverändert positiv.