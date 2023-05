Eni SpA: Analysten sehen Kurspotenzial - Ziel bei 17,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Aktie von Eni SpA wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 17,34 EUR. Sollten sich die Experten mit ihrer Einschätzung durchsetzen, könnte dies jedoch ein Kursrisiko in Höhe von -20,73% für Investoren bedeuten.

Aktuell bewerten insgesamt 31 Analysten die Eni SpA-Aktie. Dabei halten zehn Experten das Papier für einen “starken Kauf” und weitere zehn sehen es immerhin noch als kaufenswert an. Elf Experten empfehlen lediglich eine “Halteposition”, während bislang keiner zum Verkauf rät.

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um 0,00% zu und steht damit innerhalb einer Woche auf einem Plus von insgesamt 1,19%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Zusätzlich bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,97 unverändert.