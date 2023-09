Eni SpA: Analysten prognostizieren Kursziel von 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die letzten Handelstage verliefen für Eni SpA positiv. Gestern stieg der Aktienkurs um weitere +1,59%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von insgesamt +3,24%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Analysten sehen das Potenzial bei Eni SpA jedoch noch nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 16,83 EUR – eine Steigerung von +13,46% gegenüber dem aktuellen Wert. Allerdings stimmen nicht alle Experten dieser Prognose zu.

Aktuell empfehlen acht Analysten die Aktie zum Kauf und elf weitere bewerten sie als “Kauf”. Zwölf Experten halten sich mit einer neutralen Bewertung zurück. Der Anteil optimistischer Einschätzungen liegt somit bei über 60%.

Hinzu kommt das Guru-Rating von 3,87: Ein Indikator dafür, dass auch erfahrene Anleger langfristiges...