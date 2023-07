Eni SpA: Aktuell nicht richtig bewertet - Kursziel von 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Meinung der Analysten lautet eindeutig: Die Eni-SpA-Aktie ist aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von +28,95%. Das momentane Kursziel beträgt 16,83 EUR.

• Am 07.07.2023 legte die Eni-SpA-Aktie um +0,14% zu

• Guru-Rating bleibt bei 3,90

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +64,52%

In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse aufgrund eines schwachen Trends um -2,68%, was den Markt pessimistisch stimmt. Acht Analysten sehen in der Aktie einen starken Kauf und zwölf eine Kaufempfehlung mit optimistischer Einschätzung. Elf Experten haben sich neutral positioniert.

Das “Guru-Rating” blieb unverändert beim Wert von 3,90. Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl es Schwankungen gibt und einige Marktteilnehmer etwas vorsichtiger sind als andere – insgesamt wird die...