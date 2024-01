Eni SpA Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Eni Spa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Eni Spa weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Eni Spa-Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte die Eni Spa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 99,8 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +99,8 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Performance deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eni Spa mit 211,8 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Eni Spa spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt lassen sich fünf Handelssignale erkennen, davon drei positive und zwei negative Signale. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Gut"-Aktie. Zusammenfassend ist die Aktie von Eni Spa bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

