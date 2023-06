Eni SpA: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel von 16,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Die Eni SpA-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kursziel liegt bei 16,83 EUR und bietet damit ein Potenzial von +28,97% für Investoren.

• Am 15.06.2023: Kursentwicklung von +0,49%

• Guru-Rating unverändert mit 3,94

• Aktuell empfehlen 66,67% der Analysten die Aktie zum Kauf

Eni SpA konnte gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt erzielen und lag mit einer Steigerung von +0,49% im Plus. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +0,51%. Die Marktstimmung ist somit gegenwärtig eher neutral.

Von insgesamt 33 befragten Bankanalysten sehen neun Experten die Eni SpA-Aktie als starken Kauf an und weitere dreizehn setzen ein klares “Kauf”-Rating aus. Elf sprechen eine neutrale Bewertung aus (“halten”). Somit sind in Summe rund zwei Drittel (66,67%) positiv...