Eni SpA Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Eni Spa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 63,18 Punkten, was darauf hinweist, dass Eni Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt auch für den RSI25, der bei 51,35 liegt. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger bewerteten die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Eni Spa hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,48 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Eni Spa-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Eni Spa-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 99,8 Prozent erzielt, was 99,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

