Eni SpA Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Bei Eni Spa liegt der Wert bei 211,8, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies bedeutet eine Differenz von 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Eni Spa beträgt aktuell 5, was eine positive Differenz von +5,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Eni Spa zeigen ein deutlich positives Stimmungsbild. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die besprochenen Themen rund um das Unternehmen sind größtenteils positiv. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und identifiziert insgesamt sieben positive Handelssignale. Auf Basis der Anlegerstimmung ist die Aktie von Eni Spa aus Sicht der Redaktion angemessen bewertet.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Energie" hat die Aktie von Eni Spa im vergangenen Jahr eine Rendite von 99,8 Prozent erzielt, was 99,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".