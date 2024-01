Eni SpA Aktie: Das hat Gewicht!

Die Eni Spa wird derzeit mit einem Kurs von 14,566 EUR gehandelt, was einem Rückgang von 2,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2 Prozent, wodurch die Einstufung auch hier als "Neutral" erfolgt.

Bei längerfristiger Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Eni Spa deutlich abgenommen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hingegen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Eni Spa. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Eni Spa daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit jedoch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Eni Spa derzeit eine Dividendenrendite von 5,48 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch") von 0 %. Basierend auf dieser Differenz von 5,48 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.