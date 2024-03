Eni SpA Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Eni Spa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 19,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Eni Spa überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und weist Eni Spa weder als überkauft noch überverkauft aus. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eni Spa liegt bei 211 und somit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Eni Spa eine "Neutral"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Eni Spa aktuell 5,48 Prozent. Im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" erhält Eni Spa deshalb eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Eni Spa eine Rendite von 99,8 Prozent, was 99,8 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Energie" und deutlich über der durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.