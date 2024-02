Eni SpA Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eni Spa liegt bei 211,8, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Der Relative Strength Index (RSI) der Eni Spa-Aktie beträgt aktuell 62, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI7 und des RSI25. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSIs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eni Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 14,36 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 14,154 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Abweichung, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Eni Spa in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Dies führt zu einer guten Bewertung von Seiten der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch keine signifikante Abweichung vom Normalzustand, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Grundlage des Sentiments und Buzz.