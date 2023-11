Eni SpA Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Eni Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,82 EUR gehabt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 15,406 EUR um +11,48 Prozent darüber und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Innerhalb der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnittsschlusskurs bei 14,88 EUR, was dem letzten Schlusskurs von 15,406 EUR nahe kommt (+3,53 Prozent). Auf dieser Grundlage ergibt sich ein "Neutral"-Rating für Eni Spa. Insgesamt erhält die Aktie somit in der Chartanalyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Eni Spa-Aktie beträgt derzeit 59,was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich ein Wert von 48,47, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Eni Spa eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Eni Spa liegt bei 5,48 Prozent und damit 5,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent für die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dadurch wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eni Spa beträgt derzeit 211, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Basierend auf fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als weder unter- noch überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Eni SpA kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Eni SpA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Eni SpA-Analyse.

Eni SpA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...