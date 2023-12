Eni SpA Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Eni Spa-Aktie zeigt einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (52,84) neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Rating für Eni Spa führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eni Spa liegt bei 211,8, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auch auf fundamentalen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Eni Spa eine Performance von 99,8 Prozent, was eine Outperformance von +99,8 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt (200-Tage-Durchschnitt) der Eni Spa-Aktie bei 14,02 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,814 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 15,16 EUR, während der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe erhält Eni Spa auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

