Eni SpA Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Eni Spa deutlich zum Negativen verändert. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, in denen die Mehrheit der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält Eni Spa in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Eni Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 99,8 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine klare Outperformance von +99,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Auch im "Energie"-Sektor lag Eni Spa mit einer Rendite von 99,8 Prozent über dem Durchschnitt und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Eni Spa derzeit bei 77,51 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 67,6 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Eni Spa derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 211. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt das KGV von Eni Spa auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und wird daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt sich also eine negative Tendenz in Bezug auf das Stimmungsbild und den RSI, während Eni Spa in Bezug auf die Branchenvergleich-Aktienkurs eine starke Performance aufweist. In fundamentalen Kriterien wird das Unternehmen als neutral bewertet.