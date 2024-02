Eni SpA Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Der Aktienkurs von Eni Spa hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor um 99,8 Prozent gesteigert, was mehr als 100 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft Eni Spa auch hier deutlich mit 99,8 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Eni Spa in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsaktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Eni Spa daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 43,78, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit mehr positiven als negativen Diskussionen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, mit 4 "Gut"-Signalen im Vergleich zu einem "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Eni Spa.