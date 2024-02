Eni SpA Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Anlegerdiskussionen über Eni Spa in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider, die derzeit rund um den Titel herrschen. Laut unserer Redaktion gibt es derzeit keine eindeutige Richtung in der Kommunikation, jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt konnten auf dieser Ebene fünf Handelssignale ermittelt werden, von denen 5 als gut und keines als schlecht bewertet wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "gute" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Eni Spa in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Eni Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,37 EUR. Der letzte Schlusskurs (14.132 EUR) weicht somit um -1,66 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,81 EUR) weicht mit -4,58 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eni Spa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Eni Spa beträgt derzeit 5,48 Prozent und liegt somit über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einer Einschätzung der Redaktion als "Gut" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte Eni Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 99,8 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +99,8 Prozent im Branchenvergleich. Im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, und Eni Spa übertraf diesen Durchschnittswert um 99,8 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.