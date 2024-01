Eni SpA Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Eni Spa beträgt das aktuelle KGV 211. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Eni Spa weder unterbewertet noch überbewertet, und daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Eni Spa zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was einem "Schlecht"-Rating entspricht. Insofern ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die langfristige Stimmungslage der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Eni Spa liegt aktuell bei 42,86 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,49 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen rund um Eni Spa auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens. Jedoch wurden auch acht Handelssignale ermittelt, wovon drei als "Gut" und fünf als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht"-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.