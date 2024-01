Eni SpA Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Eni Spa hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 99,8 Prozent erzielt, was eine deutliche Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche darstellt. Im Gegensatz dazu lag die durchschnittliche Rendite im "Energie"-Sektor bei 0 Prozent, was Eni Spa um satte 99,8 Prozent übertraf. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eni Spa mit 211,8 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Eni Spa bei 14,27 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,45 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,26 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 15,04 EUR, was einer Distanz von -3,92 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eni Spa daher die Gesamtnote "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle. Langfristig wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Eni Spa gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Gut" Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.