Eni SpA Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Überwiegend positive Themen dominierten neun Tage lang die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eni Spa diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Kaufsignalen vorliegt. Es wurden 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat Eni Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 99,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet dies eine Outperformance von +99,8 Prozent. Auch im "Energie"-Sektor lag die Rendite von Eni Spa 99,8 Prozent über dem Durchschnitt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen zum Unternehmen Eni Spa hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eni Spa-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eni Spa-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Eni Spa damit ein "Schlecht"-Rating.

