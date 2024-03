Eni SpA Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Eni Spa hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 99,8 Prozent verzeichnet, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +99,8 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, hat Eni Spa deutlich besser abgeschnitten. Auch im "Energie"-Sektor hat Eni Spa mit einer Rendite von 0 Prozent die durchschnittliche Leistung übertroffen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eni Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,5 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,326 EUR weicht davon um -1,2 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (14,52 EUR) weist mit einem Abweichung von -1,34 Prozent auf einen ähnlichen Trend hin. Insgesamt erhält die Eni Spa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur eine geringe Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Eni Spa somit als "Schlecht"-Wert eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eni Spa bei 211, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Eni Spa daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.