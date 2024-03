Eni SpA Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Die technische Analyse der Eni Spa zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 14,48 EUR liegt. Der Aktienkurs ging bei 14,506 EUR aus dem Handel und hat somit einen Abstand von +0,18 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 14,56 EUR. Das entspricht einer Differenz von -0,37 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Eni Spa eingestellt. Es gab 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Eni Spa daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Eni Spa mit einer Rendite von 99,8 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche schneidet Eni Spa mit 99,8 Prozent sehr gut ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eni Spa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (55,5 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (46,26) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt erhält Eni Spa somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.