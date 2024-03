Eni SpA Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Eni SpA, ein führendes Unternehmen im Energiebereich, wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kursziel liegt bei 18,11 EUR, was etwa 24,84% höher ist als der derzeitige Kurs. Am 15.03.2024 verzeichnete Eni SpA eine Kursveränderung von -0,11%. Über die letzten fünf Handelstage summiert sich die Veränderung auf -0,36%, was auf eine neutrale Markteinschätzung hindeutet.

Die Analysten in den Bankhäusern haben unterschiedliche Meinungen zur zukünftigen Entwicklung der Eni SpA Aktie. Im Durchschnitt gehen sie von einem mittelfristigen Kursziel von 18,11 EUR aus, was ein erhebliches Potenzial für Investoren darstellt. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch. Während 8 Analysten die Aktie als starken Kauf einstufen, sehen 13 weitere sie als Kauf an. 9 Experten sind neutral positioniert und halten die Aktie, während nur 1 Analyst sie zum Verkauf empfiehlt.

Insgesamt sind etwa 67,74% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Eni SpA Aktie. Diese positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating unterstützt, das eine bestätigte positive Trendentwicklung aufzeigt.

Insgesamt sind die Analysten der Meinung, dass Eni SpA derzeit unterbewertet ist und ein beträchtliches Kurspotenzial für Investoren bietet. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten werden.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Eni SpA-Analyse von 18.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Eni SpA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Eni SpA Aktie

Eni SpA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...