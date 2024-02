Eni SpA Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Das italienische Energieunternehmen Eni Spa zeigt momentan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 211. Im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Eni Spa daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 14,366 EUR der Eni Spa-Aktie nur eine geringe Entfernung von +0,25 Prozent zum GD200 (14,33 EUR) aufweist, was neutral ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 14,92 EUR, was einer neutralen Bewertung für den Aktienkurs entspricht, da der Abstand -3,71 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Eni Spa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Eni Spa liegt derzeit bei 5,48 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Eni Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 99,8 Prozent erzielt, eine deutliche Outperformance von +99,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im "Energie"-Sektor lag Eni Spa mit einer Rendite von 99,8 Prozent über dem Durchschnittswert von 0 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Eni Spa.