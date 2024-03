Eni SpA Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse der Eni Spa-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,53 EUR weicht nur um +0,17 Prozent vom aktuellen Kurs von 14,554 EUR ab. Ebenso erhält auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 14,49 EUR eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigte die Eni Spa-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 99,8 Prozent, was eine Outperformance von +99,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Aktie 99,8 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Eni Spa beträgt 5,48 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 5,67 liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Eni Spa ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch die Meinungsmarktanalysen ergaben überwiegend positive Signale. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".