Eni SpA Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Eni Spa erhält "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentaler Analyse

Eni Spa wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 211,8 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Eni Spa über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Entwicklung hin, wodurch insgesamt eine "Gut"-Einstufung erzielt wird.

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung und Einschätzungen wider, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Trotzdem wurden auch drei negative Handelssignale ermittelt, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Abschließend wird Eni Spa anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, wobei sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis zu einer "Neutral"-Einstufung führen.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Eni Spa auf verschiedenen Analyseebenen.

