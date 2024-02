Eni SpA Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Die Eni Spa-Aktie wird aufgrund ihrer aktuellen Dividendenpolitik positiv bewertet. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 5,48 Prozent, was 5,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Rendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Eni Spa-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 211 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt das KGV auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eni Spa-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 14,35 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,47 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,84 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Eni Spa diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen haben ergeben, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale generiert wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.