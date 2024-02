Eni SpA Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Eni Spa hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,48 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dieser Unterschied von +5 Prozentpunkten führt dazu, dass die Eni Spa-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung erhält Eni Spa in diesem Punkt daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Eni Spa liegt bei 49,84, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis der Eni Spa bei 211,8, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Dividendenrendite, jedoch gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie die fundamentale Lage der Aktie.