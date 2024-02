Eni SpA Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Die Anlegerdiskussionen zu Eni Spa in den sozialen Medien signalisieren ein überwiegend positives Stimmungsbild und eine positive Einschätzung des Unternehmens. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Gut" zu bewerten. Darüber hinaus wurden acht Handelssignale ermittelt, wovon vier als gut und vier als schlecht eingestuft wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Eni Spa angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet den RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als "Gut", mit einem Wert von 15,85. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 54,61. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einstufung basierend auf dem RSI.

Eni Spa schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Mit einem Unterschied von 5,48 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Eni Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage als neutral bewertet, mit einem aktuellen Wert von 14,3 EUR. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liefert eine neutrale Bewertung, mit einem Wert von 14,98 EUR. Zusammenfassend ergibt sich für die Eni Spa-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend positive Einschätzung der Aktie von Eni Spa basierend auf Anlegerdiskussionen, dem RSI, der Dividendenpolitik und der technischen Analyse.