Eni SpA Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Eni Spa hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 99,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Eni Spa im Branchenvergleich eine Outperformance von +99,8 Prozent erzielte. Der Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag bei 0 Prozent Rendite im letzten Jahr, und Eni Spa übertraf diesen Durchschnitt um 99,8 Prozent. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Eni Spa herangezogen, um festzustellen, ob der Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,86 Punkten, was darauf hinweist, dass Eni Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,49, was darauf hindeutet, dass Eni Spa auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Eni Spa-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Eni Spa 211, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Eni Spa damit weder unterbewertet noch überbewertet, und die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wurde der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Eni Spa-Aktie ermittelt, der bei 14,29 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 14,756 EUR, was einer Abweichung von +3,26 Prozent entspricht, und daher wurde eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 14,98 EUR nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Eni Spa daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.