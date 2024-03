Eni SpA Aktie: Da kann man nur noch staunen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Eni Spa beträgt das aktuelle KGV 211. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist das durchschnittliche KGV 0. Nach fundamentalen Gesichtspunkten ist Eni Spa weder unterbewertet noch überbewertet, daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Eni Spa-Aktie beträgt aktuell 72, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Eni Spa damit ein "Schlecht"-Rating.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Eni Spa derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 14,52 EUR, womit der Kurs der Aktie um -1,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eni Spa. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.