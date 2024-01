Eni SpA Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Eni Spa: Aktie erhält "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien

Eni Spa, ein Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", wird derzeit aufgrund seines aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 211,8 als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. Dies liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Anlegerstimmung und Handelssignale

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Eni Spa eingestellt waren. Insgesamt gab es zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Eni Spa daher eine "Gut"-Einschätzung.

Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Branchenvergleich und Relative Strength Index

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Eni Spa eine Performance von 99,8 Prozent, was eine Outperformance von +99,8 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche schnitt Eni Spa somit deutlich besser ab.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eni Spa-Aktie weist einen Wert von 72 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist Eni Spa auf 25-Tage Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Eni Spa.